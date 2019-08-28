Во Львовской области из-за взрыва газа в жилом доме погибли два человека

28 августа, Дрогобыч /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Два человека погибли, еще семь пострадали в ночь на 28 августа в результате взрыва газа в жилом доме в городе Дрогобыч Львовской области, сообщает пресс-служба по ГСЧС Украины.

"По состоянию на 08.20 28 августа, погибли два человека и семь госпитализированы, из них 4 ребенка", - говорится в сообщении.

В ночь на 28 августа в городе Дрогобыч по ул. Грушевского в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва разрушился подъезд с первого по четвертый этаж.

На месте происшествия работают подразделения полиции Львовской области. Поисково-спасательные работы продолжаются.-0-

Фото ГСЧС Украины