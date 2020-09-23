Во Львовской области обнаружили хищения нефти из "Дружбы" в промышленных масштабах

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Львовской области Украины правоохранители разоблачили кражу нефти в особо крупных размерах из нефтепровода "Дружба" национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу офиса Генерального прокурора Украины.

"Во Львовской области обнаружено повреждение объекта магистрального нефтепровода и кража нефти в особо крупных размерах (ч.2 ст.292, ч.5. ст.185 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в Стрыйском районе Львовской области раскрыт нелегальный стационарный нефтеотгрузочный комплекс. "Мини-завод в нескольких километрах от несанкционированной врезки в нефтепровод "Дружба" НАК "Нафтогаз Украины" осуществлял закачку и хищение нефти в промышленных масштабах. Правоохранители задокументировали транспортировку украденных нефтепродуктов спецавтомобилями к местам реализации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изъяты транспорт, техника, оборудование и другие орудия преступления, а также около 150 т нефтепродуктов. Устанавливается сумма ущерба от врезки в нефтепровод. Следственные действия продолжаются, готовятся сообщения о подозрении тем, кто обслуживал нелегальный комплекс, устанавливаются другие причастные к преступлению.-0-