Во Львовской области в ДТП с участием автобуса пострадали 11 детей

5 сентября, Львов /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Во Львовской области Украины при столкновении микроавтобуса, легкового автомобиля и пассажирского автобуса, перевозившего детей, погиб один человек, 13 пострадали, из них 11 детей. Сообщает пресс-служба по ЧС Украины

"4 сентября в 20.59 на автодороге Киев-Чоп возле села Дедилов Каменско-Бугского района произошло столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и пассажирского автобуса, который перевозил 49 человек из них 45 детей. При ДТП погиб водитель микроавтобуса (гражданин Германии). Пострадали 13 человек, из них 11 детей 2005 - 2009 годов рождения. Они были госпитализированы в больницу ", - говорится в сообщении.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела.-0-