Во Вьетнаме 13 человек погибли в ДТП с автобусом

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 13 человек погибли в результате аварии с участием автобуса в провинции Куангбинь в центральной части Вьетнама, сообщает ТАСС.

Автобус опрокинулся в кювет, десятки пострадавших госпитализированы. В транспортном средстве находились не менее 39 человек, они направлялись на встречу выпускников.

На месте происшествия находятся более 100 специалистов, включая сотрудников медицинских, пожарных служб и правоохранительных органов. Причины аварии пока не уточняются.-0-