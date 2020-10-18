Во Вьетнаме 22 военнослужащих оказались под оползнем

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемнадцатого октября ранним утром 22 военнослужащих оказались под оползнем, который ранее был вызван проливными дождями и сошел на военные казармы в горном районе провинции Куангчи в центральной части Вьетнама. На данное время были найдены тела трех человек. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.

По имеющейся информации, спасатели уже отремонтировали дорогу, ведущую к месту инцидента. В настоящее время ведутся поиски других пропавших без вести.

Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий 18 октября заявил, что с 6 октября проливные дожди и вызванные ими стихийные бедствия унесли жизни более 60 человек в центральной части Вьетнама и западном плато. На севере страны два человека стали жертвами тайфуна "Нангка".-0-