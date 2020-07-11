Во Вьетнаме автобус упал в ущелье - погибли пять человек

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус упал в ущелье в провинции Контум в центральной части Вьетнама. Пять человек погибли, еще 35 получили ранения. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Агентство сообщает, что погибли пять человек, в том числе семилетняя девочка. Пострадавшие доставлены в больницы, большинство из них находятся в стабильном состоянии.

По сообщению местных властей, участок дороги, по которому ехал автобус, еще в стадии строительства и не был открыт для движения междугородних автобусов.-0-