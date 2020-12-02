Во Вьетнаме от стихийных бедствий за два месяца погибли 192 человека

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стихийные бедствия за два месяца нанесли Вьетнаму экономический ущерб в $1,3 млрд и привели к гибели 192 человек, сообщает Reuters.

"Всего за два месяца, с середины сентября до середины ноября, мы пережили девять тайфунов и две тропические депрессии. Эти аномальные погодные явления обошлись нашей стране в $1,3 млрд", - заявил министр сельского хозяйства и развития сельских районов страны Нгуен Суан Куонг.

Наибольший ущерб нанесен центральным провинциям Вьетнама, где тайфуны уничтожили урожай и повредили дома сотен тысяч человек. По официальным данным, урон, нанесенный этой осенью, превысил потери за весь прошлый год, когда в результате стихийных бедствий погибли 132 человека и был нанесен ущерб в $271 млн.

Стихийные бедствия лишь усилили кризис, связанный с пандемией коронавируса в стране. Так, если в 2019 году экономика Вьетнама демонстрировала значительный рост - более 7%, то в 2020 году экономический рост замедлится до 2-3%. Наиболее пострадавшей является туристическая отрасль.-0-