Во Вьетнаме подтвержден восьмой случай заражения коронавирусом

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмой случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован во Вьетнаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Заболевание пневмонией нового типа, вызванной вирусом 2019-nCoV, диагностировано у 29-летней жительницы северной вьетнамской провинции Виньфук. Женщина вернулась в страну 17 января из китайского города Ухань, где работала по контракту. С 23 января и до сегодняшнего дня во Вьетнаме подтверждены семь случаев заболевания пневмонией нового типа. За последние две недели в стране госпитализированы 92 человека с симптомами пневмонии. У 65 из них лабораторные тесты не подтвердили наличия коронавируса.

Для предотвращения распространения коронавируса вьетнамские власти объявили состояние эпидемиологической угрозы. По всей стране закрыты многие туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены на неделю школьные каникулы. Вьетнам полностью прекратил авиационное сообщение с Китаем, частично закрыл сухопутную границу с КНР и запретил въезд на свою территорию китайских туристических групп.

Власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ в свою очередь признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку болезни в Китае. По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 17 205, из них 2 296 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество летальных исходов возросло до 361.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-