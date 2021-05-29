Во Вьетнаме выявили новый штамм коронавируса

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 29 мая 2021
Минск Переменная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:05 Школа дала не только знания, но и уроки жизни - выпускник Регионы
11:57 От коронавируса к концу 2021 года будут привиты 80% жителей Китая В мире
11:45 Брестские выпускники: расставаться со школой радостно и грустно, но впереди много интересного Регионы
11:34 В Мозырском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
11:31 Гендиректор "Белавиа": "васильки" останутся в небе, мы будем летать Общество
11:22 "Манчестер Сити" и "Челси" сыграют в финале футбольной Лиги чемпионов Спорт
11:12 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 30 мая Общество
11:11 Режиссер Вадим Шмелев: два месяца читал мемуары о войне и рыдал Общество
11:00 Женская сборная Беларуси по волейболу стартует в золотой Евролиге Спорт
10:53 В Минске разыскивают водителя, сбившего на переходе подростка Происшествия
10:53 ФОТОФАКТ: Торжественная линейка прошла в гомельской СШ №25 Регионы
10:44 Более 200 мероприятий подготовили активисты БРСМ ко Дню защиты детей Общество
10:27 В Пуховичском районе при пожаре погиб пенсионер Происшествия
10:15 Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске в 11 местах Регионы
10:06 Светофор не работает на пересечении пр.Независимости и ул.Володарского в Минске Регионы
10:03 Во Вьетнаме выявили новый штамм коронавируса В мире
09:54 Павел Ясеновский продолжит возглавлять Белорусскую федерацию дзюдо Спорт
09:39 Гомель принимает "Финал четырех" гандбольного Кубка Беларуси Спорт
09:30 Дайджесты. Анонсы. Даты Заголовки новостей
09:15 В Чашниках пройдет первый фестиваль в честь книгопечатника Василия Тяпинского Афиша
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: Совет глав правительств СНГ, заседание Конституционной комиссии и День пограничника Общество
07:00 Лукашенко поздравил коллектив МТЗ с 75-летием образования предприятия Президент
00:39 Движение судов через Босфор полностью восстановили после инцидента с танкером В мире
00:02 Опубликован перечень украинских товаров, попавших под индивидуальное лицензирование Общество
00:00 Новое в ТК: больше полномочий нанимателю и профсоюзам в трудовых отношениях Общество
28.05.21
28.05.21 23:53 В Бразилии погибли четыре человека в результате пожара в больнице В мире
28.05.21 23:37 Марков: фейки и мифы становятся "нормальным" инструментом западной дипломатии на самом высоком уровне Общество
28.05.21 23:30 Норвежцы обыграли латвийских хоккеистов в матче первого этапа ЧМ Спорт
28.05.21 22:44 Белорусские хоккеисты уступили датчанам в матче первого раунда ЧМ Спорт
Все новости
Все новости
В мире
29 мая 2021, 10:03

Во Вьетнаме выявили новый штамм коронавируса

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Число летальных случаев от коронавируса в мире превысило 3,5 млн
Нидерланды отменят некоторые коронавирусные ограничения с 5 июня

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг на общенациональном совещании по вопросам профилактики COVID-19 и контроля за распространением вызываемого коронавирусом заболевания, сообщает ТАСС.

По словам министра, новый штамм пока не получил название. Вместе с тем эксперты установили, что он более заразный и легко передается воздушным путем. "Новый вариант вируса пока не назван. Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса", - сказал Нгуен Тхань Лонг.

Глава Минздрава также отметил, что именно новый вариант вируса привел к массовому заражению в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь, которые стали основными очагами распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, начавшейся в стране 27 апреля.

До настоящего момента во Вьетнаме были зарегистрированы семь штаммов коронавируса, включая британский, индийский и южноафриканский.

За все время с начала пандемии во Вьетнаме были выявлены 6713 инфицированных, из которых 3643 заразились за последний месяц. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 47 человек. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 3770 заболевших.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус Вьетнам
Новости рубрики В мире
Фото bbc.com От коронавируса к концу 2021 года будут привиты 80% жителей Китая
Фото AP Photo Движение судов через Босфор полностью восстановили после инцидента с танкером
Фото Global Look Press В Бразилии погибли четыре человека в результате пожара в больнице
Фото Reuters Число летальных случаев от коронавируса в мире превысило 3,5 млн
Фото iamexpat.nl Нидерланды отменят некоторые коронавирусные ограничения с 5 июня
Фото AP Движение судов по Босфору приостановлено из-за аварии танкера
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ - БЕЛТА Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи продолжались более 5 часов
Лукашенко: основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства
ВНС планируется придать конституционный статус высшего представительного органа народовластия
Гендиректор "Белавиа": "васильки" останутся в небе, мы будем летать
Топ-новости
Лукашенко о событиях вокруг Беларуси: идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года
Школа дала не только знания, но и уроки жизни - выпускник
Опубликован перечень украинских товаров, попавших под индивидуальное лицензирование
Марков: фейки и мифы становятся "нормальным" инструментом западной дипломатии на самом высоком уровне
Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ
СК направит Швейцарии просьбу о правовой помощи по делу о "минировании" рейса Афины-Вильнюс
Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе
Минюст назвал победителей конкурса для юристов и журналистов на приз имени Спасовича
Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов
Ограничение торговли с Украиной стало следствием принятых этой страной решений - Гурьянов
Детей на летнее оздоровление примут 5,6 тыс. лагерей
Представитель туротрасли: от запретов на полеты в первую очередь пострадали простые туристы
Генпрокурор возбудил уголовное дело в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге
Чуприс: граждане должны задавать властям острые вопросы
Пономарева: Беларусь, Россия, Китай - форпосты суверенности в современном мире
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.