Во Вьетнаме выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлен во Вьетнаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный координационный комитет по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

По информации ведомства, мутировавший вариант коронавируса обнаружен у 45-летней местной гражданки, вернувшейся в страну из Великобритании 22 декабря 2020 года. На борту самолета, приземлившегося в аэропорту южного вьетнамского города Кантхо, находились в общей сложности 305 пассажиров. Все они сразу же после посадки были изолированы и направлены на обязательный двухнедельный карантин.

В середине декабря британские ученые сообщили об обнаружении мутировавшего варианта коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. По предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.

Во Вьетнаме с начала пандемии выявлены 1474 инфицированных. 1325 человек выздоровели, 35 умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 114 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся более 17,1 тыс. человек.-0-