Во Вьетнаме зарегистрировали первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Вьетнаме зарегистрировали первый за три месяца случай заражения COVID-19 внутри страны, последние 100 дней сообщалось только о привозных случаях, сообщает Reuters.

По информации Министерства здравоохранения Вьетнама, положительный результат теста на коронавирус оказался у 57-летнего мужчины из Дананга. На изоляции находятся 50 человек, с которыми он контактировал.

Обстоятельства заражения мужчины COVID-19 выясняются, известно, что он не покидал Дананг почти месяц. Первоначально ему был поставлен диагноз "пневмония".

Новый случай COVID-19 зарегистрирован в то время, когда Вьетнам собирался возобновить международные коммерческие полеты и внутренний туризм набирал обороты. Сейчас власти столицы Вьетнама снова рекомендуют носить маски в общественных местах.

Запрет на международные коммерческие рейсы в стране все еще действует, но иностранные эксперты и квалифицированные рабочие могут въехать, если пройдут обязательный карантин.

Всего во Вьетнаме было зарегистрировано более 410 случаев заражения коронавирусом.-0-