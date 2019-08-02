Во Владикавказе произошел взрыв газа в цехе по обработке шерсти

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе (Северная Осетия, РФ). В результате 12 человек пострадали, пишет ТАСС.

Семеро пострадавших госпитализированы, остальные от медицинской помощи отказались, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС РФ.

После взрыва газа в цехе произошел пожар, его площадь составляет 1,5 тыс. кв.м. В 10.36 по московскому времени возгорание было локализовано. "На месте работают 117 человек и 39 единиц техники, из них от ГУ МЧС РФ- 54 человека и 17 единиц техники", - отметил собеседник ТАСС.

Ведется расследование.-0-