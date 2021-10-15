Во Владивостоке самолет сбил лису

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турбиновый самолет авиакомпании "Аврора" сбил лису в Международном аэропорту Владивосток. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на VL.ru.

По сообщению пресс-службы перевозчика, инцидент произошел во время руления воздушного судна по полосе. На борту самолета находились только четыре члена экипажа.

"При выполнении посадки на взлетно-посадочную полосу произошло столкновение левой стойки шасси с животным (лисой). Экипаж не пострадал, самолет повреждений не имеет", - отметили в пресс-службе.

Службы аэропорта оперативно убрали тело животного с полосы. Сообщается, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.-0-