Во время акции протеста в Мьянме пострадали несколько человек

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум четыре человека пострадали в ходе протестной акции в Мьянме, трое из них были ранены резиновыми пулями, сообщает агентство Reuters.

По словам очевидцев, после того как попытки полиции разогнать толпу ни к чему не привели, правоохранителям пришлось открыть огонь в воздух в столице Нейпьито. Для разгона полиция использовала водометы и резиновые пули.

Кроме того, 9 февраля полиция арестовала по меньшей мере 27 демонстрантов во втором по величине городе Мандалай, включая журналиста.

Массовые акции протеста проходят в Мьянме четвертый день подряд после того, как военные захватили власть в стране.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.-0-

Фото Reuters