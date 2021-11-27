Во время беспорядков на Соломоновых Островах погибли 3 человека

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли во время беспорядков в столице Соломоновых Островов, городе Хониаре. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на полицию, информирует ТАСС.

Тела погибших были обнаружены накануне вечером в сгоревшем здании магазина в китайском квартале города.

24 ноября участники антиправительственной акции протеста в Хониаре попытались взять штурмом здание парламента и подожгли его. После вмешательства органов правопорядка протестующие начали грабить и поджигать магазины, школы и полицейские участки. Акцию организовали и возглавили жители провинции Малаита, расположенной на одноименном острове на востоке архипелага. Протестующие обвиняют власть в нежелании развивать регион и отказе от реализации ряда крупномасштабных проектов на его территории.

Въезд в Хониару и выезд из города временно перекрыты, чтобы полиция могла восстановить порядок на улицах и выявить нарушителей. Премьер Соломоновых Островов призвал протестующих прекратить акции и обещал, что зачинщики беспорядков будут наказаны.-0-