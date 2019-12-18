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18 декабря 2019, 12:29

Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе ранены шесть человек

Смотровая вышка на границе. Фото пресс-службы ГПС КР
Смотровая вышка на границе. Фото пресс-службы ГПС КР

18 декабря, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе в селе Кок-Таш Баткенской области Кыргызстана шесть человек ранены, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана.

В Баткенскую областную больницу поступили 6 пострадавших, из них 4 военнослужащих и 2 гражданских. У двоих пострадавших (военнослужащего и гражданского) огнестрельные ранения. У остальных закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы. У всех состояние относительно удовлетворительное. Пострадавшие проходят обследования. Одного военнослужащего готовят к операции по извлечению пули.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 17 декабря с участием около 80 граждан Кыргызстана и 100 граждан Таджикистана. В селе Кок-Таш произошла словесная перепалка между гражданами двух республик, после чего стороны начали закидывать друг друга камнями. С целью предотвращения конфликта на место прибыли пограничные представители, руководители органов областных администраций и сотрудники правоохранительных органов двух государств.-0-

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