Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе ранены шесть человек

18 декабря, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе в селе Кок-Таш Баткенской области Кыргызстана шесть человек ранены, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана.

В Баткенскую областную больницу поступили 6 пострадавших, из них 4 военнослужащих и 2 гражданских. У двоих пострадавших (военнослужащего и гражданского) огнестрельные ранения. У остальных закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы. У всех состояние относительно удовлетворительное. Пострадавшие проходят обследования. Одного военнослужащего готовят к операции по извлечению пули.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 17 декабря с участием около 80 граждан Кыргызстана и 100 граждан Таджикистана. В селе Кок-Таш произошла словесная перепалка между гражданами двух республик, после чего стороны начали закидывать друг друга камнями. С целью предотвращения конфликта на место прибыли пограничные представители, руководители органов областных администраций и сотрудники правоохранительных органов двух государств.-0-