Во время конфликта в Нагорном Карабахе погибли 2783 азербайджанских солдата - Минобороны

3 декабря, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. Во время боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, говорится в сообщении Минобороны страны.

"Ведутся работы по идентификации 103 военнослужащих с помощью анализа ДНК. Более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры для их поиска и информирования семей. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжается лечение 1245 военнослужащих", - говорится в сообщении.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.-0-

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