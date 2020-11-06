Во время протестной акции в Тбилиси произошла стрельба

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тбилиси (Грузия) 6 ноября проходит акция протеста, в которой участвуют несогласные с результатами парламентских выборов. Во это время в центре города была слышна стрельба, сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Большинство протестующих - активисты партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Они маршем направлялись от площади Саакадзе к ЦИК Грузии.

Демонстранты сообщили о звуках стрельбы, которые были слышны около дома основателя грузинской правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. На момент стрельбы там проходила акция сторонников ЕНД.

Полиция нашла на месте происшествия гильзы. Место инцидента огорожено специальной лентой. Правоохранители заявили, что найденные от пуль гильзы принадлежат к так называемому сигнально-предупредительному оружию. Официального комментария от МВД Грузии пока не поступало.

В Грузии несколько дней подряд проходят акции протеста несогласных с результатами парламентских выборов, которые состоялись 31 октября. Выборы впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После подсчета всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,23% голосов. На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Блок набирает 27,17% голосов. Из 30 одномандатных округов в 14 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50%. В 16 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итогов голосования, полагая, что выборы сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.-0-