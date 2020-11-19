Во время протестных акций в Берлине пострадали 77 сотрудников полиции

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 77 полицейских пострадали 18 ноября во время демонстраций в центре Берлина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение в Twitter пресс-службы городской полиции.

"Мы подводим итоги: 19 демонстраций, 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, 365 задержаний, 257 уголовных производств, 77 пострадавших коллег", - отметили в полиции.

Протесты были вызваны принятием Бундестагом поправок к закону о защите от инфекционных заболеваний, призванных согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавируса, и четко прописать их. Нынешние ограничительные меры приняты правительством страны по согласованию с главами федеральных земель без участия парламента.

В ФРГ со 2 ноября как минимум на месяц объявили карантинный режим.-0-