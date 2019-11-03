Во время протестов на улицах Гонконга пострадали 17 человек

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 17 человек получили травмы во время массовых протестных выступлений в Гонконге, обернувшихся беспорядками. Об этом сообщила телерадио корпорация RTHK .

Все пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Несколько демонстрантов, получивших травмы, уже отпущены из больниц.

Беспорядки начались у парка Виктория в квартале Козуэй-бэй, а затем распространились на соседние районы. Сотни протестующих в масках пытались заблокировать дороги баррикадами. Выступающие кидали в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью.-0-