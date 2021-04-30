Во время протестов против налоговой реформы в Колумбии пострадали 209 полицейских

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 209 сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести во время манифестаций против налоговой реформы, которые прошли в среду и четверг по всей Колумбии. Об этом сообщает ТАСС.

В среду за помощью медиков обратились 116 полицейских, в четверг - 93. Больше всего пострадавших сотрудников правоохранительных органов было в Боготе - 71 человек. Накануне глава полиции южноамериканской республики Хорхе Луис Варгас Валенсия сообщил о 87 пострадавших полицейских.-0-