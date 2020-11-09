Во время протестов у здания ЦИК в Тбилиси пострадали 27 человек

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 27 человек пострадали при разгоне акции протеста у здания ЦИК в Тбилиси. Об этом заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Каха Сабанадзе, сообщается на сайте ведомства.

"Вчера (8 ноября. - Прим. БЕЛТА) акция протестующих в Тбилиси вышла за рамки, установленные законом о свободе слова и мирных собраниях, и приняла насильственный характер", - сообщил замглавы МВД Грузии. Он рассказал, что днем на проспекте Руставели была мобилизована полиция, которая обеспечила мирное проведение митинга перед зданием парламента. После митинга перед законодательным собранием участники переместились на территорию, прилегающую к зданию Центральной избирательной комиссии. Протестующие с силой прорывали оцепление, бросались камнями и железными дубинками, а также пытались проникнуть в ЦИК, чему препятствовала полиция.

В результате действий протестующих повреждены пожарно-спасательная машина и автомобиль полиции. Митингующие, несмотря на предостережения полиции, продолжили насильственные действия, вследствие чего МВД в срочном порядке применило водомет.

"В ходе акции разного рода повреждения получили 14 правоохранителей, 3 представителя СМИ и около 10 участников акции. Некоторым пострадавшим первую помощь оказали на месте, часть доставили в клиники", - сообщил Каха Сабанадзе, добавив, что полиция задержала 19 человек за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции. "В главном управлении криминальной полиции возбуждено уголовное дело, а по факту организации и участия в групповых беспорядках в районе административного здания ЦИК расследуется по статье 225 ч.1 и 2 Уголовного кодекса Грузии", - подытожил замглавы МВД Грузии.

Министерство призвало всех граждан, организаторов и участников митингов соблюдать закон и порядок и подчиняться законным требованиям полиции. Любое правонарушение будет немедленно пресекаться полицией, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших во время разгона демонстрантов, требовавших проведения новых парламентских выборов у здания ЦИК Грузии в Тбилиси.

Оппозиция не признает легитимность парламентских выборов. Политики заявляют о массовых нарушениях и фальсификации итогов. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент 10-го созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования. Согласно предварительным данным ЦИК, большую часть голосов на выборах получила правящая партия "Грузинская мечта" - 48,23%. Второй результат у оппозиционной коалиции "Национальное движение - Сила в единстве" - 27,17%. Что касается одномандатных округов, то в 14 из них победу одержали кандидаты "Грузинской мечты" - в первом туре они набрали более 50%. Для выявления победителей в 16 остальных одномандатных округах 21 ноября в Грузии должен состояться второй тур выборов.-0-