Во время протестов в Израиле произошли столкновения с полицией

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 15 октября в Израиле вновь прошли массовые протесты, сообщает израильский портал Israelinfo.

Протесты проходили в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах. Митингующие продолжают выражать недовольство тем, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его кабинет справляются с кризисной ситуацией, связанной с COVID-19 и локдауном. Полиция сообщила, что демонстранты проводили незаконные шествия, перекрывали дорожное движение. Марш на центральных улицах Тель-Авива завершился столкновениями с полицией.

С 18 сентября в Израиле действует уже второй в этом году карантин. По меньшей мере до 18 октября в стране останутся закрытыми школы, рестораны, спортклубы и все предприятия, которые связаны с приемом клиентов. Действуют и ограничения на передвижения граждан, собрания и акции протеста. Власти объясняют введение жестких ограничительных мер необходимостью сдержать распространение коронавируса.-0-