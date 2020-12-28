Во время протестов в Израиле произошли столкновения с полицией

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле вновь прошла массовая акция протеста, которая частично переросла в столкновения с полицией, сообщает Deutsche Welle.

Вечером 26 декабря в Израиле прошла очередная демонстрация против политики премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Перед резиденцией главы правительства в Иерусалиме собрались несколько тысяч человек, протесты проходили и в других городах.

Причинами протестов являются выдвинутые против Нетаньяху обвинения в коррупции, а также недовольство израильтян правительственными мерами по борьбе с пандемией COVID-19 и связанными с ними ограничениями. Эти ограничения особенно негативно сказались на бизнесе владельцев маленьких магазинов и гастрономических заведений.

Кроме того, в Иерусалиме произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Несколько сотен протестующих собрались у штаб-квартиры полиции в связи с гибелью 16-летнего еврейского поселенца. Подросток погиб в аварии, пытаясь скрыться от полиции после того, как он бросал камни в палестинцев. Во время столкновений были ранены 11 полицейских, 11 демонстрантов были задержаны.-0-