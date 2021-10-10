Во время протестов в Риме пострадали около 40 полицейских

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10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 полицейских пострадали в субботу во время протестов против ковид-сертификатов в Риме, сообщает агентство ANSA.
За участие в беспорядках были задержаны 12 человек, пострадали не менее четырех участников демонстрации.
Протестующие требовали отмены "грин-пассов" - ковид-сертификатов, которые с 15 октября в обязательном порядке должны иметь работники частного и государственного секторов. В правоохранительных органах страны опасаются новых уличных столкновений.-0-