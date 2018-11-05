Во время регаты в Геленджике перевернулось 20 лодок

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время парусной регаты в Геленджике перевернулось 20 лодок с детьми, сообщает ТАСС.
Все ребята спасены, они не справились с управлением во время шквала. Погибших и пострадавших нет. Как отметил президент Федерации парусного спорта Краснодарского края Сергей Захаров, участники были в специальных гидрокостюмах и спасательных жилетах.
Информация о ЧП поступила в районе 16 часов по московскому времени. После старта в течение пяти минут поднялся сильный ветер, который стал уносить лодки в акваторию моря. Людей, находящихся в них, доставили катерами на берег, а также отбуксировали судна.
Геленджикская регата - всероссийские соревнования, в которых принимают участие около 500 человек.-0-
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