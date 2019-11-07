Во время спектакля в лондонском театре Пикадилли рухнула часть потолка

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7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время спектакля в лондонском театре Пикадилли произошло частичное обрушение потолка, сообщает
При обрушении в потолке образовалась дыра шириной 3-4 метра. Из театра пришлось эвакуировать более тысячи человек. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась пятерым посетителям театра.
Инцидент произошел во время спектакля "Смерть коммивояжера" по пьесе Артура Миллера. По словам очевидцев, перед обрушением был слышен шум воды, с потолка падали капли.-0-