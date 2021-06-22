Во время войны советский солдат пришел в Германию не мстить немцам, а с миссией освободителя - Путин

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правда о Великой Отечественной войне заключается в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин напомнил, что Великая Отечественная война, которая началась ровно 80 лет назад, унесла жизни десятков миллионов людей, нанесла гигантский урон экономическому потенциалу и культурному достоянию.

"Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого - правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя", - говорится в статье.

Владимир Путин отметил, что память героев, боровшихся с нацизмом, свята. "Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу", - отметил российский лидер.-0-