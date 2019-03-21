Во время взрыва на заводе в Египте погибли 10 человек

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/.В Египте на заводе по производству фосфатных удобрений в городе ​Айн-Сохна на берегу Суэцкого залива прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia .

В результате взрыва 10 человек погибли, 15 пострадали.

Инцидент произошел во время эксплуатационных испытаний одного из резервуаров с аммиаком. Огонь удалось локализировать. Прокуратура Египта проводит расследование происшествия.

​

Reuters сообщает, что производство принадлежит военным и имеет контракт со строительной компанией Hassan Allam Properties.-0-