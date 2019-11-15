Вода в Венеции может подняться до 160 см - синоптики

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики ухудшили прогноз приливов в Венеции на 15 ноября. Ожидается уровень подъема воды до 160 см, а не 150 см, как прогнозировалось ранее, сообщает итальянская газета La Repubblica .

Пик подъема воды ожидается сегодня в 11.20 по местному времени (13.20 по минскому). Утром в Венеции прозвучали четыре сигнала сирены - это означает, что в городе объявлен максимальный уровень тревоги. В настоящее время одна из главных местных достопримечательностей - площадь Святого Марка - уже полностью затоплена. Городские власти напоминают, что после подъема уровня воды на высоту более 140 см работа общественного транспорта Венеции (главным образом это речные трамваи - вапоретто) будет приостановлена.

14 ноября Совет министров Италии одобрил введение чрезвычайного положения в районах области Венето, пострадавших от плохой погоды. Венеции выделили 20 млн евро на самые неотложные меры по поддержке города и населения.

Как сообщалось ранее, 12 ноября уровень воды в некоторых районах Венеции достиг максимальной за последние 50 лет отметки в 187 см. Из-за наводнения пострадали практически все основные достопримечательности города. В связи со стихийным бедствием около трети туристов отказались от запланированных в Венецию поездок.-0-