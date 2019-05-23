Водитель разбившегося в Италии автобуса арестован

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель туристического автобуса, разбившегося в Италии, арестован, сообщает итальянское информагентство ANSA .

35-летнему водителю-итальянцу предъявлено обвинение в совершении ДТП с летальным исходом и нанесении увечий. Согласно предварительным сведениям в момент аварии он отвлекся и потерял управление, что и послужило причиной аварии.

ДТП с туристическим автобусом произошло в 9.30 по местному времени на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Транспортное средство вылетело с дороги и, перевернувшись, упало в овраг. В результате аварии погибла 40-летняя гражданка России, сопровождавшая группу на экскурсию в Сиену. По данным ТАСС, в автобусе находились 55 туристов из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Украины, Румынии и Израиля. Травмы различной степени тяжести получили более 30 пассажиров, в том числе гражданка Беларуси.-0-