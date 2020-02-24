Водитель умышленно направил автомобиль на людей во время карнавала - полиция Германии

24 февраля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Водитель умышленно направил автомобиль на группу людей на карнавале в германском городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен), но речь о теракте не идет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя полиции.

"Мы не считаем произошедшее терактом", - приводит его слова агентство DPA. В то же время в полиции подчеркнули, что речь, судя по всему, идет "об умышленном деянии".

Тем не менее в региональном Министерстве внутренних дел заявили, что "в настоящее время нельзя исключать теракта". Расследование случившегося взяла на себя генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне.

По данным газеты Bild, в инциденте пострадали около 30 человек, в том числе дети. По предварительным данным, погибших нет.

ЧП произошло около 16.30 (по белорусскому времени). По словам очевидцев, водитель серебристого автомобиля объехал ограждения, направил машину на людей и надавил на газ. Автомобиль проехал несколько десятков метров в толпе, пока не остановился.

Полиция ФРГ сейчас допрашивает подозреваемого. Как пишет портал Focus Online, речь идет о 29-летнем местном жителе, гражданине Германии.

Череда февральских карнавалов на западе страны традиционно собирает сотни тысяч участников. На 24 февраля в этом году пришелся праздник Розенмонтаг, который отмечается в первый день недели за 48 дней до Пасхального воскресенья.-0-