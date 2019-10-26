Водителю грузовика, в котором нашли 39 тел, предъявлено обвинение

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская прокуратура предъявила обвинения водителю грузовика, в котором нашли тела 39 человек, сообщает BBC .

Житель Северной Ирландии, 25-летний Мо Робинсон, обвиняется в действиях, приведших к смерти 39 человек, вступлении в сговор с целью незаконной перевозки людей через границу, пособничестве нелегальной иммиграции, а также отмывании денег. Его будут судить 28 октября в магистратским суде Челмсфорда.

На данный момент по делу задержаны четверо подозреваемых в Великобритании и один - в Ирландии. Все они подозреваются в действиях, которые привели к смерти 39 человек, а также участии в торговле людьми.

Установлено гражданство 39 человек, найденных мертвыми в Эссексе По версии следствия, все они являлись гражданами Китая. Полиция продолжает допрос 25-летнего водителя грузовика, который был арестован по подозрению в убийстве.