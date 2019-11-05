Водительское удостоверение Брежнева продадут на аукционе в Москве

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водительское удостоверение Леонида Брежнева, выданное в 1976 году на управление всеми видами транспорта, выставят на аукцион, который состоится 14 ноября. Начальная цена 1,35-1,5 млн российских рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "Литфонд".

"Водительское удостоверение ААК №000077. В отличном состоянии. Естественно, что владелец был допущен для управления всеми категориями транспортных средств", - говорится в сообщении.

Вместе с удостоверением на торги выставят талон предупреждений, на котором отсутствуют отверстия - то есть у водителя не было нарушений.

"Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года - практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование", - отмечается в сообщении.

На торги выставят и три письма поэтессы Анны Ахматовой, адресованные писателю Варламу Шаламову, и технический экземпляр ее книги "Стихотворения" (1961), с автографом автора, также адресованный Шаламову. Начальная стоимость этого лота - 120-130 тыс. российских рублей.

Среди других лотов - опись Московской оружейной палаты 1884-1893 годов (начальная стоимость 250-260 тыс. российских рублей), издание "Россия в ее прошлом и настоящем (1613-1913). В память 300-летия Дома Романовых" 1914 года в цельнокожаном издательском переплете с золотым и полихромным тиснением (180-200 тыс. российских рублей).-0-