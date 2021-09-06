Водолазы обнаружили предполагаемый источник утечки нефти в Мексиканском заливе

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водолазы обнаружили предполагаемое место утечки нефтепродуктов в Мексиканском заливе. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на заявление американской нефтегазовой компании Talos Energy, передает ТАСС.

Речь идет о заброшенном трубопроводе диаметром порядка 30 см, который залегает на глубине около 10 м. Как выяснили водолазы, он сместился на дне залива, погнулся и в нем образовалась трещина, из которой могла вытекать нефть.

Представители Talos Energy подчеркнули, что сломанный трубопровод не принадлежит компании, которая свернула работы в этом районе Мексиканского залива в 2017 году, а двумя годами позднее завершила демонтаж своего оборудования. "Источник разлива нефти не имеет никакой связи с закупоренными скважинами или прежними местами подводной разработки компании Talos", - отмечается в заявлении.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Talos Energy выявила снижение темпа разлива нефти в Мексиканском заливе в 3,2 км от побережья штата Луизиана. По словам официального представителя компании Брайана Гроува, за 24 часа на месте происшествия не было замечено новых следов нефти. Он подчеркнул также, что "никакого урона береговой линии или дикой природе не наблюдалось".

Пятно, растянувшееся почти на 16 км, обнаружили в Мексиканском заливе 4 сентября. Утечку удалось вычислить благодаря данным со спутников и с помощью аэросъемки Национального управления океанических и атмосферных исследований США после урагана "Ида". Предполагалось, что источником утечки стал старый, не использующийся трубопровод, который был поврежден в результате удара стихии.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. В штате погибли 11 человек. Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза торнадо.-0-