Водолазы обнаружили тела еще двух жертв крушения катера на Дунае

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгерские водолазы 6 мая обнаружили тела еще двух жертв крушения прогулочного катера, столкнувшегося 29 мая в Будапеште с более крупным судном Viking Sigyn. Об этом сообщило агентство Reuters .

К настоящему времени обнаружены тела 17 погибших. Еще 11 человек числятся пропавшими без вести, среди них два члена экипажа и ребенок - гражданин Республики Корея.

Как сообщалось, вечером 29 мая в Будапеште у здания венгерского парламента столкнулись два прогулочных катера. На борту перевернувшегося судна "Русалка" находились 35 человек, из них 33 туриста из Республики Корея и два члена экипажа. В результате аварии все находившиеся на борту оказались в холодной воде, лишь семь человек были спасены. Как стало известно в ходе расследования, пассажиры, находившиеся на борту затонувшего катера, не были одеты в спасательные жилеты. Перевернувшееся судно затонуло в течение семи секунд.-0