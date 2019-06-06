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Водолазы обнаружили тела еще двух жертв крушения катера на Дунае

В мире 06.06.2019 | 23:03

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгерские водолазы 6 мая обнаружили тела еще двух жертв крушения прогулочного катера, столкнувшегося 29 мая в Будапеште с более крупным судном Viking Sigyn. Об этом сообщило агентство Reuters.

К настоящему времени обнаружены тела 17 погибших. Еще 11 человек числятся пропавшими без вести, среди них два члена экипажа и ребенок - гражданин Республики Корея.

Как сообщалось, вечером 29 мая в Будапеште у здания венгерского парламента столкнулись два прогулочных катера. На борту перевернувшегося судна "Русалка" находились 35 человек, из них 33 туриста из Республики Корея и два члена экипажа. В результате аварии все находившиеся на борту оказались в холодной воде, лишь семь человек были спасены. Как стало известно в ходе расследования, пассажиры, находившиеся на борту затонувшего катера, не были одеты в спасательные жилеты. Перевернувшееся судно затонуло в течение семи секунд.-0

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Теги
авария на воде, происшествия, пропавший без вести, Республика Корея, смерть
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