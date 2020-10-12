Военнослужащие и сотрудники милиции полностью контролируют обстановку в Бишкеке

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие и сотрудники милиции полностью контролируют обстановку в столице Кыргызстана, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД города.

Как доложили правоохранители, на утро 12 октября в столице обстановка спокойная, ночь прошла тихо. "Город Бишкек находится под охраной вооруженных сил, органов внутренних дел и народных дружин, круглосуточно обеспечивающих общественную безопасность граждан и защиту порядка", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ГУВД, движение транспорта и граждан проходит в обычном режиме: "Продолжают функционировать в полном объеме все объекты предпринимательства и госучреждения. Фактов дестабилизации обстановки и возможных проявлений провокаций зафиксировано и выявлено не было".

Как сообщалось, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент после выборов, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков. ЦИК признал итоги выборов недействительными.-0-