Военные Индии и Китая договорились проявлять сдержанность на границе

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители сухопутных войск Индии и Китая договорились проявлять сдержанность на границе и продолжать диалог по спорным вопросам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сегодня заявление МИД Индии.

В Чушуле 6 ноября состоялся 8-й раунд встречи на уровне командующих индийского и китайского корпусов. В ведомстве Индии отметили, что стороны провели откровенный, углубленный и конструктивный обмен мнениями по вопросу разведения войск вдоль линии фактического контроля в западном секторе индийско-китайской границы.

"Обе стороны договорились добросовестно выполнять важные договоренности, достигнутые лидерами двух стран, обеспечивать, чтобы их передовые части проявляли сдержанность и избегали недоразумений и просчетов", - говорится в сообщении.

Индия и Китай договорились также поддерживать контакты по военным и дипломатическим каналам, чтобы добиваться урегулирования нерешенных вопросов, поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах. Кроме того, страны согласились провести в ближайшее время следующий раунд переговоров.

Ситуация в восточной части индийской союзной территории Ладакх на границе Индии и КНР обострилась в мае и июне. Там произошли столкновения военнослужащих двух стран, погибли не менее 20 солдат Индии и, по разным данным, до 45 китайских военных. После этого страны увеличили концентрацию войск в этом районе.-0-