Военные Ирана задержали британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) заявил, что задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Сообщается, что танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил". В заявлении иранских военных отмечается, что "танкер сопровожден до берега", где будут проведены необходимые проверки.

В данный момент экипаж судна не выходит на связь. На борту находятся 23 моряка.

Как сообщалось ранее, ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг. 20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, по заявлениям Трампа, подготовили военную операцию по нанесению точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана. 18 июля Дональд Трамп сообщил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе иранский беспилотник. По словам президента, БПЛА подлетел слишком близко к кораблю, проигнорировав "многочисленные сигналы" американских военных. Сегодня замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя высказывания американского лидера, указал, что Тегеран не терял ни одного беспилотного летательного аппарата ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще.-0-