Военные применили слезоточивый газ для разгона толпы в аэропорту Кабула

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размещенные в аэропорту Кабула военные применили слезоточивый газ и сделали несколько выстрелов в воздух для разгона толпы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.Пока нет информации о том, были это американские военные, или представители какой-то другой страны НАТО, или же остающиеся в аэропорту афганские военные. Пентагон инцидент на комментировал. Также не приводятся данные о пострадавших.Как уточняет издание, инцидент произошел, когда солдаты вышли за пределы территории аэропорта, чтобы оттеснить толпу и освободить дорогу для прибывающих.По сообщениям СМИ, у аэропорта Кабула скопилось несколько тысяч человек, пытающихся выбраться из страны. Однако охраняющие аэропорт военные пускают на территорию только тех, кто находится в списках на вылет вывозными рейсами.Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что талибы не станут принимать решения о политических преобразованиях до полного ухода США из страны. В то же время официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин сказал, что представители движения возобновили переговоры о создании инклюзивного правительства в Афганистане. В настоящий момент проводятся консультации с различными политическими течениями по составу будущего правительства страны. Разрабатывается конституция, изменение которой планируется до проведения всеобщих выборов.Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-