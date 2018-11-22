Военные США получили право применять оружие на границе с Мексикой

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый дом разрешил военнослужащим США, находящимся вдоль юго-западной границы, применять оружие, если это необходимо для защиты пограничников и таможенников от возможных нападений со стороны мигрантов. Об этом пишет американская газета USA Today.

Министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил эту информацию. При этом он отметил, что сейчас военнослужащие не вооружены и лишь оказывают поддержку сотрудникам таможенной службы. Министр указал, что будет использовать расширенные полномочия только в ответ на запрос со стороны министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

К США движутся караваны нелегальных мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки. 9 ноября 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. На границу были отправлены 5,8 тыс. военных для поддержки пограничников.

Между тем как минимум 600 участников каравана мигрантов из стран Центральной Америки были задержаны 21 ноября в штате Чьяпас на юге Мексики.-0-