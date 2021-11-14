Военные Украины заявили, что будут уничтожать беженцев в случае прорыва границы

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), которая входит в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины и несет службу в лесной и болотистой местности, будут уничтожать беженцев на белорусской границе, если те попытаются прорваться на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы бригады в Facebook.

"Сообщаем вам, что в настоящее время подразделения 61-й ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Беларусью и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - говорится в сообщении.

12 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные не будут открывать огонь в случае попыток прорыва беженцев через границу. Он подчеркнул, что "это категорически запрещено".

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко ранее отмечал, что пока угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет, а украинский лидер Владимир Зеленский обещал, что Киев "будет адекватно реагировать на развитие ситуации" на своих границах.-0-