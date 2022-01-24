Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в свои руки

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные захватили власть в Буркина-Фасо, отстранив президента страны Рока Марка Кристиана Каборе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на буркинийский новостной портал leFaso.

О переходе власти в стране к "Патриотическому движению за охрану и восстановление" (ПДОВ) объявила группа военных численностью в 14 человек, которая в понедельник вышла в эфир на государственном телеканале. Структуру возглавил подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

Военные объявили о приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента, закрытии сухопутных и воздушных границ страны. Военные заявили, что захват власти произведен без насилия, все задержанные находятся в безопасном месте.

На всей территории страны введен комендантский час, который действует с 21:00 до 05:00.

Военные подняли мятеж 23 января на нескольких базах по всей стране. В ночь на понедельник они атаковали резиденцию президента Каборе. Его местоположение не раскрывается.-0-