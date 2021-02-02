Военные в Мьянме задержали несколько сотен человек

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные власти в Мьянме задержали в общей сложности несколько сотен человек, включая руководство и активистов правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), сообщает ТАСС со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo.

В Нейпьидо взяты под стражу все депутаты парламента от НЛД. Задержаны и многие члены семей руководителей правящей партии, а также бывший фактический лидер страны, лауреат Нобелевской премии мира государственный советник и глава МИД Аун Сан Су Чжи. Политика поместили под домашний арест, ей иногда разрешают гулять по территории ее резиденции, сообщает Kyodo.

Как отмечает агентство, под стражу взяты также депутаты парламента от партий, представлявших национальные меньшинства Мьянмы, некоторые общественные деятели, подвергавшие критике военных.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. На них крупную победу одержала НЛД, которая в понедельник намеревалась приступить к формированию своего правительства.-0-

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