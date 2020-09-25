Военный самолет с курсантами на борту разбился под Харьковом

Фото Национальной полиции Украины
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чугуевском районе Харьковской области Украины упал самолет Ан-26 Воздушных Сил Украины, сообщает "Укринформ".
"Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил Украины. Есть погибшие и травмированные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что катастрофа произошла вблизи Чугуевского военного аэродрома. По данным МВД Украины, погибли 18 человек, еще двое тяжело ранены. Всего на борту находились 18 курсантов и пять членов экипажа.
Обстоятельства крушения уточняются, на месте работают спасатели, медики, полиция.-0-