Военный совет Судана и оппозиция достигли соглашения о разделе власти

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный совет Судана и оппозиция достигли сегодня соглашения о разделении власти в переходный период до проведения выборов, сообщает Reuters .

Обе стороны, которые вели переговоры в Хартуме с 3 июля, договорились создать суверенный совет из пяти военных и пяти гражданских лиц, который будет действовать как минимум три года, информирует телеканал Al Jazeera. В течение первой половины срока действия переходного совета управлять им будут военные лица, во второй половине - гражданские. Стороны также согласились сформировать независимое правительство и начать прозрачное расследование актов насилия, которые происходили в стране в последние недели. Также будет создан кабинет министров, а затем сформируют законодательный совет.

"Это соглашение открывает путь для формирования институтов переходной власти, и мы надеемся, что это станет началом новой эры", - сказал по итогам переговоров Омар аль-Дегэйр, лидер оппозиционного альянса "Силы за свободу и перемены" (FFC).

Армия Судана 11 апреля объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти, роспуске парламента и действующих органов власти. Было приостановлено действие Конституции и введено чрезвычайное положение в стране сроком на три месяца.

В мае военный совет Судана, сформированный после отстранения от власти президента страны, и представители оппозиции договорились об установлении переходного периода на три года. Однако споры между правящим военным советом и оппозицией в вопросах руководства страной продолжились.

3 июня силы безопасности Судана предприняли штурм лагеря демонстрантов в Хартум, в результате которого погибли десятки людей. После этого глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что военный совет отменяет все соглашения с оппозицией, и призвал к проведению в стране досрочных выборов в течение 9 месяцев. Он также объявил, что сформирует временное правительство для управления страной. Однако уже 5 июня в своем обращении к нации Абдель Фаттах аль-Бурхан предложил возобновить переговоры с оппозиционными группами.-0-