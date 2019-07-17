Военный совет Судана и оппозиция подписали политическое соглашение

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переходный военный совет Судана и оппозиционный альянс "Силы за свободу и перемены" подписали политическое соглашение, призванное проложить путь к демократическим преобразованиям в стране, сообщает Reuters .

Соглашение подписано сегодня утром в Хартуме в присутствии посредников - Эфиопии и Африканского союза. В документе уточняются некоторые детали соглашения о разделении власти, достигнутого сторонами в начале июля.

По словам зампредседателя военного совета Судана Мухаммеда Хамдана Дагало, подписание соглашения является историческим моментом для страны.

Военный совет Судана и оппозиция все еще работают над Конституционной декларацией, которая, как ожидается, будет подписана 19 июля.

Армия Судана 11 апреля объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти, роспуске парламента и действующих органов власти. В мае военный совет, сформированный после отстранения от власти президента страны, и представители оппозиции договорились об установлении переходного периода на три года. Однако споры в вопросах руководства страной продолжились.

Оппозиция и военный совет Судана 5 июля достигли соглашения о разделении власти в переходный период до проведения выборов. Стороны договорились создать суверенный совет из пяти военных и пяти гражданских лиц, который будет действовать как минимум три года. В течение первой половины срока действия переходного совета управлять им будут военные лица, во второй половине - гражданские. Стороны также согласились сформировать независимое правительство и начать прозрачное расследование актов насилия, которые происходили в стране в последние недели.-0-