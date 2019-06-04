Военный совет Судана объявил о формировании временного правительства

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил, что сформирует временное правительство для управления страной, сообщает Reuters .

Абдель Фаттах аль-Бурхан также заявил, что военный совет Судана отменяет все соглашения с оппозицией и призвал к проведению в стране досрочных выборов в течение 9 месяцев. Он отметил, что приобретение легитимности и полномочий власти происходит только через избирательные урны.

Заявление было сделано после трагических событий в Судане 3 июня, когда силы безопасности предприняли штурм лагеря демонстрантов в Хартуме. По данным медиков, в результате разгона погибли более 35 человек, сотни ранены. Глава военного совета пообещал провести расследование инцидента.

Армия Судана 11 апреля объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти, роспуске парламента и действующих органов власти. Было приостановлено действие Конституции и введено чрезвычайное положение в стране сроком на три месяца.

В мае военный совет Судана, сформированный после отстранения от власти президента страны, и представители оппозиции договорились об установлении переходного периода на три года. Стороны также утвердили порядок управления страной в течение указанного срока. Однако народные протесты не утихли.-0-