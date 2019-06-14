Военный совет Судана заявил о пресечении двух попыток госпереворота

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переходный военный совет Судана заявил, что в стране за последнее время были пресечены две попытки государственного переворота, сообщает Reuters .

По подозрению в причастности к попыткам переворотов были арестованы две группы людей. Одна группа состояла из пяти человек, другая из 12.

В военном совете также отметили, что несколько офицеров были арестованы за разгон протестующих в Хартуме в начале этого месяца, в результате которого погибли десятки людей.

Армия Судана 11 апреля объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти, роспуске парламента и действующих органов власти. Было приостановлено действие Конституции и введено чрезвычайное положение в стране сроком на три месяца. В настоящее время Омар аль-Башир содержится в центральной тюрьме Хартума Кобер. Генеральная прокуратура Судана выдвинула ему обвинения в коррупции при осуществлении сделок с иностранной валютой. Против него также выдвинуты обвинения в отмывании денег. Во время обыска в одной из резиденций экс-президента были обнаружены крупные суммы денег в разной валюте в эквиваленте более $110 млн.

В мае военный совет Судана, сформированный после отстранения от власти президента, и представители оппозиции договорились об установлении переходного периода на три года. Однако споры между правящим военным советом и оппозицией в вопросах руководства страной продолжились.

3 июня силы безопасности Судана предприняли штурм лагеря демонстрантов в Хартуме, что вылилось в самую сильную вспышку насилия с 11 апреля. После этого глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что совет отменяет все соглашения с оппозицией и призвал к проведению в стране досрочных выборов в течение 9 месяцев. Он также объявил, что сформирует временное правительство для управления страной. Однако уже 5 июня в своем обращении к нации Абдель Фаттах аль-Бурхан предложил возобновить переговоры с оппозиционными группами. Протестующие и оппозиция отвергли это предложение. 6 июня в ООН заявили о выводе части своего персонала из Судана по соображениям безопасности. Ситуация в стране остается напряженной.-0-