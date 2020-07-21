Военный вертолет пропал на юго-востоке Колумбии

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Вооруженных Сил Колумбии заявили, что не могут связаться с военным вертолетом, который выполнял задание на юго-востоке страны, сообщает ТАСС.

"Сегодня с трех часов утра (по местному времени. - Прим. БЕЛТА) пропала связь с вертолетом Black Hawk, который осуществлял оперативную поддержку с воздуха в районе Миту департамента Ваупес", - говорится в заявлении.

На борту вертолета находились шестеро военнослужащих. В регионе приступили к поисково-спасательной операции.-0-